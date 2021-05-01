أكثر من 17 مليار دولار لتحسين الأمن الغذائي في أفريقيا

رجل يعقم متجر في دكار عاصمة السنغال في 11 مايو 2020. (أ ف ب)

تعهد تحالف من مصارف متعددة الأطراف للتنمية وشركاء لها بتقديم أكثر من 17 مليار دولار على مدى عدة سنوات، لتحسين الأمن الغذائي في أفريقيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وصدر هذا الإعلان بعد اجتماع عبر الإنترنت بعنوان «الغذاء لأفريقيا» نظمه بنك التنمية الأفريقي وصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، من جانبهم، تعهد رؤساء 17 دولة أفريقية حضروا الاجتماع بمضاعفة القدرات الإنتاجية لقطاعاتهم الزراعية بفضل التكنولوجيا والاستثمارات في دخول الأسواق وتطوير الأبحاث.

واعتمد المشاركون بيانا يصف هذه الالتزامات، ومن إجمالي هذه الوعود، سيأتي أكثر من عشرة مليارات دولار من بنك التنمية الأفريقي برئاسة أكينوومي أديسينا. وهو ينوي استثمار 1.57 مليار دولار في تطوير عشر سلع أساسية يتم اختيارها على مدى السنوات الخمس المقبلة لمساعدة البلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وسيجري تخصيص 8.83 مليار دولار لـ«بناء سلاسل قيمة قوية» لهذه السلع على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسب البيان، ومن جانبه، يعتزم صندوق الأمم المتحدة تقديم 1.5 مليار دولار إضافية لأفريقيا لدعم الجهود الوطنية لتطوير النظم الغذائية والزراعية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس الصندوق غيلبرت هونغبو لوكالة «فرانس برس»، السبت: «لا يمكننا أن نترك ملايين الناس يعانون من الجوع والفقر بينما هناك حلول»، مضيفا: «يجب أن نستثمر اليوم وليس غدا في التكنولوجيا والبحث والابتكار لجعل الزراعة أكثر فعالية وإنتاجية وأكثر جاذبية للشباب وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، وأن تكون مصدرا للدخل اللائق لسكان الريف»، متابعا: «نحتاج أيضا إلى الاستثمار في البنية التحتية المبتكرة للتخزين».

وخصص البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا مبلغا يمكن أن يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة 2020-2024 في الزراعة، وستقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 3.5 مليار دولار لتنمية القطاع الزراعي في أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما تعهدت مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» باستثمار 652 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم مبادرات البحث والتطوير في مجال الزراعة في أفريقيا.