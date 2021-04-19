تفاقم أزمة البنزين في سورية واللتر يصل 2500 ليرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 11:18 صباحا
محطة وقود في درعا السورية( أرشيفية: انترنت)

ارتفعت أسعار المحروقات ، ارتفاعا لافتا في كافة أنحاء سورية، وذلك رغم تحسن سعر صرف العملة السورية، الذي سجل 2990 ليرة مقابل الدولار، حسب قرار وزارة التجارة الداخلية السورية.

وأصدرت الوزارة قرارا يقضي برفع سعر لتر «بنزين 95» في كافة المحطات إلى 2500 ليرة، بعد أن كان يباع بألفي ليرة، وهو الارتفاع الثاني خلال أربعة أسابيع، وتزامن مع الشح الخانق للمحروقات وأزمة مشتقات هي الأسوأ في البلاد، لا سيما في مدينتي السويداء وحماة، حسب ما نقل موقع «اسكاي نيوز عربية»

والشهر الماضي رفعت الوزارة  أسعار البنزين، إذ حددت سعر لتر البنزين المدعوم بـ750 ليرة، وسعر اللتر من «بنزين 95» بألفي ليرة.

وتشهد مدينة السويداء جنوبي سورية شللا شبه كامل لحركة المواصلات داخلها وخارجها، نتيجة أزمة الوقود الخانقة التي تعيشها محافظة السويداء منذ شهور، لأسباب أرجعتها مصادر محلية إلى تقليص مخصصات المحافظة من المحروقات وارتفاع أسعارها.

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