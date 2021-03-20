الرئيس التركي يقيل محافظ البنك المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 11:08 صباحا
محافظ، البنك المركزي التركي المقال ناجي إقبال. (الإنترنت)

أقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، من منصبه وعيّن الاقتصادي والسياسي صهاب كافجي أوغلو بدلا منه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في ساعة متأخرة ليل الجمعة، وفقًا لموقع «يورو نيوز».

وشغل إقبال، وزير المال السابق، منصب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر بعد تعيينه في إطار إصلاح فريقه الاقتصادي، ويأتي قرار إقالة إقبال بعد أن رفع البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 19%.

وأوضح المركزي أنه كان يريد مواجهة التضخم الذي ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في فبراير الماضي، والاقتصاد التركي الذي كان هشا أساسا قبل أزمة الوباء، يعطي إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية.

ويرفض إردوغان علنًا أسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده أنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنّها «أمّ وأب كلّ الشرور» وهو يودّ خفض معدّل التضخّم السنوي إلى أقلّ من 10 بحلول نهاية العام المقبل، وإلى 5% بحلول الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها في 2023.

وأصبح كافجي أوغلو الذي أتى تعيينه مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق المالية، رابع محافظ للبنك المركزي منذ يوليو 2019، وهو خبير اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم.

 و كتب كافجي أوغلو في فبراير مقال رأي في جريدة «يني شفق» اليوميّة الموالية للحكومة قال فيه إنّ البنك المركزي ينبغي أن لا يطبّق سياسة الفوائد المرتفعة لأنّ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى مزيد من التضخّم.

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