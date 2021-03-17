تباين أسعار النفط في ظل تعافي نشاط المصافي الأميركية وتقلب الطلب بأوروبا

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء؛ حيث أدت المخاوف بشأن تقلب الطلب في أوروبا في موازنة الآمال بعد تعافي نشاط المصافي الأمريكية، حيث أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركي بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1% ، إلى 68.32 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت في البداية ما يصل إلى 23 سنتا، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 64.84 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 28 سنتا في التعاملات المبكرة، حسب وكالة «رويترز».

وتقلبت المؤشرات القياسية اليوم مع تأرجحها بين المنطقة الإيجابية والسلبية خلال التعاملات الآسيوية.

وهبطت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، عقب إيقاف المزيد من الدول الأوروبية التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد؛ بسبب مخاوف من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ما يمكن أن يبطئ انتعاش الطلب على الوقود.

ولفتت الوكالة إلى ضعف التداول في العقود الآجلة للنفط الآن كما كان الوضع في الأشهر الأولى من الجائحة، وذلك إثر اندفاعة شهدتها خلال الشهر الماضي.

وعلى الجانب الإيجابي، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس، وفقا لمصادر تجارية نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي.