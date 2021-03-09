تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو العام 2020 أقل بقليل مما كان متوقعا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 07:28 مساء
منطقة اليورو. (الإنترنت)

أظهرت أرقام كشفها المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات»، الثلاثاء، أن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو العام 2020 جاء أقل بقليل مما كان متوقعًا، وبلغ -6.6%، مقارنة مع -6.8% كانت متوقعة أساسًا.

والتراجع في كل دول الاتحاد الأوروبي كان مماثلاً، حيث بلغ -6.2% على وتيرة سنة، مقابل -6.4% كانت متوقعة،بحسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، بقيت أرقام الفصل الرابع من العام 2020 مقارنة بالفصل السابق دون تغيير: -0.7% في منطقة اليورو، و-0.5% في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من مقاومة أفضل مما كان متوقعًا في نهاية العام بفضل الأداء الجيد للصناعة الألمانية، كان أداء أوروبا أسوأ بكثير من منافسيها، ففي العام الماضي انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.5% في الولايات المتحدة و3.1% في روسيا، وارتفع بنسبة 2.3% في الصين.    

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