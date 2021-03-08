منصة خدمات توصيل طعام تعلن دفع مكافآت لعمالها يوم دخولها بورصة لندن

تطبيق دليفرو على هاتف ذكي في بريطانيا، 18 أغسطس 2020، (ا ف ب)

أعلنت منصة «دليفرو» المتخصصة في خدمات توصيل الطعام أنها ستدفع مبلغا مقطوعا استثنائيا للعاملين معها في العالم «عربون شكر» لهم، في يوم «دخول البورصة» في لندن.

وتعتزم «دليفرو» التي تقدم خدمة توصيل الطعام من المطاعم، دفع نحو 16 مليون جنيه استرليني، (22.14 مليون دولار)، لشركاء في التوصيل في 12 سوقا تعمل فيها الخدمة، وفق بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

ويمثل ذلك «مبلغا مقطوعا استثنائيا يبلغ عشرة آلاف أو ألف أو 500 أو 200 جنيه استرليني لكل عامل توصيل معني، في إجراء سيشمل العمال الذين تولوا توصيل العدد الأكبر من الطلبيات، ويبلغ معدل المبالغ المقطوعة التي سيتقاضاها العمال 440 جنيها استرلينيا تقريبا».

وقال رئيس «دليفرو» التنفيذي ومؤسسها ويل شو في البيان إن «عمال التوصيل الشركاء يشكلون ركنا أساسيا في نشاطنا، ونريد مكافأة جهودهم التي سمحت لدليفرو بأن تصبح ما هي عليه اليوم».

وأضاف: «منذ عام، سمح هؤلاء للمطاعم بالاستمرار في نشاطها ولأشخاص ضعفاء بتلقي طلبيات الطعام والبقاء في مأمن داخل منازلهم».