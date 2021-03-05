الاحتياطي الفدرالي: سوق العمل في الولايات المتحدة تتعافى

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول. (أ ف ب)

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، أن سوق العمل في الولايات المتحدة يواجه تعافيا طويلا ولن يشهد الاقتصاد «الحد الأقصى من التوظيف» هذا العام، فيما عبر عن الأمل في استعادة وظائف خسرت خلال الوباء، لفت باول إلى أن ملايين الموظفين تركوا سوق العمل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال باول خلال حفل نظمته «وول ستريت جورنال»، الجمعة: «أعتقد أنه ليس من المرجح على الإطلاق الوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف هذا العام. اعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى هناك».

في محاولة أخرى لتهدئة مخاوف الأسواق المالية من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة الاقتراض، شدد مرة أخرى على أن الاحتياطي الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الإقراض المرجعي.

وقال باول إنه مع تعافي الاقتصاد «يمكن رؤية الأسعار ترتفع لكن هذا الارتفاع يرجح أن يكون عابرا»، مضيفًا: «وهذا هو الفارق بين ارتفاع الأسعار لمرة واحدة والتضخم المستمر».

لكن الاحتياطي الفدرالي لن يتحرك إلى أن يعود الاقتصاد إلى وضع فرص العمل بالحد ويكون التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2.0% وعلى المسار الصحيح للبقاء هناك لـ«بعض الوقت»، «لا ننوي رفع أسعار الفائدة إلى أن نرى هذه الشروط تتحقق».