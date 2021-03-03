استهلاك الشوكولاتة السويسرية تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 10:25 صباحا
أنواع من الشيكولاتة السويسرية, (أ ف ب)

تأثرت الشوكولاتة السويسرية أيضا بتبعات كوفيد-19، فقد تراجع خلال العام الماضي، استهلاك المنتج الذي يتميز به هذا البلد إلى أدنى مستوى له منذ حوالى 40 عاما.

وفي العام 2020، استهلك السويسريون 9,9 كيلوغرامات للفرد (مقابل 10,4 كيلوغرامات في العام السابق)، وهو رقم أدنى من العتبة الرمزية الدنيا البالغة 10 كيلوغرامات منذ العام 1982، وفقا لاتحاد منتجي الشوكولاتة «شوكوسويس».

كما أن إنتاج الشوكولاتة انخفض بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، إلى 180 ألف طن، بحسب وكالة فرانس برس.

وتراجعت الصادرات التي تمثل ما يقرب من 70% من حجم مبيعات صانعي الشوكولاتة السويسريين، بنسبة 11,5% إلى 126 ألف طن.

ويعزى تراجع استهلاك الشوكولاتة جزئيا إلى انخفاض عدد السياح الذي أثر على الإحصاءات السنوية وفقا لما ذكره أورس فورير، رئيس اتحاد «شوكوسويس» في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».

وأوضح فورير أن اللقاءات الاجتماعية أصبحت «أقل تواتراً بفعل التباعد الاجتماعي، ما حد من مشتريات» أصناف الشوكولاتة.

ويوم الثلاثاء، نشرت «لينت أند سبرونغلي»، إحدى أشهر شركات صناعة الشوكولاتة في البلد الواقع في جبال الألب، نتائجها السنوية التي أظهرت انخفاضا بنسبة 10,9% في المبيعات عام 2020.

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