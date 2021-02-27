واشنطن تزيل عقبة رئيسية أمام اتفاق دولي لفرض ضرائب على الشركات الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 08:51 صباحا
«أمازون» واحدة من كبرى الشركات الرقمية في العالم. (أرشيفية: الإنترنت)

أزالت الولايات المتحدة عقبة رئيسية كانت تحول دون تبني اتفاق دولي حول فرض ضرائب على كبرى الشركات الرقمية، وفق ما أفاد به الجمعة مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية.

وأوضح المسؤول لوكالة «فرانس برس» إن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أبلغت وزراء مالية دول مجموعة العشرين أن واشنطن ستتخلى عن نص مثير للجدل كانت قد أدرجته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في اقتراح عُرض في أواخر العام 2019، تحت بند «الملاذ الآمن».

ويمنح بند «الملاذ الآمن» كبرى الشركات الرقمية الحق في الاختيار بين الخضوع طوعا للنظام الضريبي الجديد أو مواصلة الخضوع للنظام الضريبي القائم.

الاتفاق في متناول اليد
وسارعت فرنسا على الفور إلى الترحيب بتبدّل الموقف الأميركي، معتبرة أن التوصل لاتفاق بات «في متناول اليد»، وممكنا بحلول الصيف. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يجب «إنجاز المفاوضات دون تأخير».

وتجري المحادثات ضمن إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ فيما اعتبر وزير المالية الألماني أولاف شولتس على هامش اجتماع لوزراء مالية دولة مجموعة العشرين أن تخلي واشنطن عن بند الملاذ الآمن يشكل «خطوة كبرى إلى الأمام على مسار التوصل لاتفاق بحلول نهاية الصيف».

وقال المسؤول الأميركي إن يلين أعلنت من جهة أخرى أن واشنطن ستنخرط بقوة في المحادثات حول تشريعات الضرائب الدولية.

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