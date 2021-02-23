وزير المال الأسترالي: توصلنا إلى اتفاق مع شركة «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 05:35 مساء
شعار «فيسبوك»

أعلنت شركة «فيسبوك» الثلاثاء عزمها رفع الحظر على المضامين الإخبارية في أستراليا «في الأيام المقبلة»، بعدما وافقت الحكومة على تعديل قانون يرغم عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام من أجل استخدام محتوياتها.

وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ والمدير العام لـ«فيسبوك» في أستراليا ويل إيستون، إن «الجانبين توصلا إلى تسوية على مسائل رئيسية في هذا النص الذي تعارضه عمالقة التكنولوجيا بشدة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح إيستون بـ«فضل هذه التغييرات، بات في إمكاننا العمل على مواصلة استثمارنا في صحافة من أجل المصلحة العامة وأن نعيد للأستراليين الأخبار عبر فيسبوك في الأيام المقبلة».

وحجبت «فيسبوك» الأسبوع الماضي روابط المنشورات الصادرة عن صفحات الأخبار ووسائل الإعلام في أستراليا، في خطوة طاولت أيضا صفحات رسمية عدة عبر الشبكة تابعة لخدمات طوارئ في البلاد، وأثارت هذه الخطوة استنكارا كبيرا في أستراليا وبلدان عدة.

وتعني التسوية التي جرى التوصل إليها أن شبكتي «فيسبوك» و«غوغل» العملاقتين، وهما أبرز المستهدفين في مشروع القانون هذا، لن تواجها أي عقوبات في حال التوصل إلى اتفاقات مع وسائل إعلامية في مقابل استخدام مضامينها.

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