منع تحليق طائرات «بوينغ 777» المجهّزة بطراز محرك احترق خلال رحلة في أميركا

طائرة بوينغ 737 ماكس، 5 ديسمبر 2015، (ا ف ب)

تقرر منع تحليق كل طائرات «بوينغ 777» المجهّزة بنفس طراز المحرّك الذي احترق الأحد خلال رحلة فوق كولورادو غرب الولايات المتحدة، والبالغ عددها الإجمالي 128 طائرة.

وأوصت شركة بوينغ قد مساء الأحدـ بتعليق استخدام هذه الطائرات، فيما أكّدت ناطقة باسمها لوكالة «فرانس برس» منع تحليق هذا الطراز.

وأعلنت «يونايتد آيرلاينز» التي طال الحادث إحدى طائراتها، وشركة الطيران اليابانية وشركة «أول نيبون آيرلاينز» وشركة الطيران الكورية الجنوبية وقف استخدام طائراتها المزودة بمحرّك كالذي سبب الحريق.

وطلبت مجموعة «بوينغ» الأميركية وقف استخدام 128 طائرة تجارية «طراز 777» في العالم أجمع، كما أمرت هيئة الطيران المدني الأميركية بعمليات تدقيق إضافية بشأنها.