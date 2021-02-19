8.56 مليار يورو خسائر «إيني» الإيطالية للطاقة في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 04:01 مساء
شعار شركة إيني الإيطالية, (أ ف ب)

سجّلت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني» خسائر فادحة، بلغت 8.56 مليار يورو في العام 2020، وفق الأرقام التي نشرتها المجموعة الجمعة، في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز الناجم عن الأزمة الصحية، وهي نتيجة أسوأ مما كان متوقعا.

وكان المحللون يتوقعون خسارة 7.57 مليار يورو، وفقا لمزود المعلومات المالية «فاكتست إستيميتس»، في العام 2019، بلغت أرباح «إيني» 148 مليون يورو.

وفي الربع الأخير من العام، تكبدت المجموعة خسارة صافية بلغت 725 مليون يورو، وهي أيضا أعلى من توقعات المحللين بخسارة قدرها 12.2 مليون يورو، ومع ذلك، فإن الخسائر أقل بشكل ملحوظ من تلك المسجلة خلال الفترة نفسها في العام 2019 (1.89 مليار).

وقالت المجموعة في بيان: «التراجع الحاد في الطلب الذي سببه الوباء، أدى إلى انهيار أسعار المواد وهوامش الربح: انخفض سعر نفط برنت بنسبة 35% على أساس سنوي»، كذلك انخفض سعر الغاز الطبيعي في السوق الإيطالية بنسبة 35%.

وتراجعت الإيرادات السنوية للمجموعة بنسبة 37% إلى 43.98 مليار يورو، فيما توقع المحللون انخفاضا بـ55.88 مليار يورو وفقا لـ«فاكتست».

وبلغ إنتاج المحروقات 1.73 مليون برميل يوميا على مدى العام، بانخفاض بنسبة 7%، وهو رقم يتماشى مع أهداف المجموعة وتوقعات المحللين.

وحددت المجموعة الإيطالية لنفسها هدفا يتمثل في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري من منتجاتها بنسبة 80% بحلول العام 2050.

كذلك تسعى الشركة لتحييد أثر الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، بحلول العام 2030.

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