أسعار النفط ترتفع بعد توقف الإنتاج في تكساس بسبب الطقس

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما أدت موجة من الطقس البارد إلى غلق الآبار والمصافي في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة.

كما صعدت الأسعار مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، قصف مطارات في السعودية بطائرات مسيرة، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في أكبر مصدر للنفط في العالم، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع خام برنت 35 سنتا أو 0.6% إلى 63.65 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ يناير العام 2020 في الجلسة السابقة، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.4٪ إلى 60.29 دولار للبرميل.

وتنتج تكساس نحو 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، وهي موطن لـ31 مصفاة، وهو أكبر عدد في أي ولاية أميركية، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.