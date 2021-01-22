أسعار النفط تتراجع بعد فرض قيود جديدة في الصين لاحتواء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 08:59 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، متراجعة أكثر من أعلى مستوياتها في 11 شهرا، التي سجلتها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مخاوف من أن القيود الوبائية الجديدة في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 1% إلى 52.60 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 18 سنتا أمس الخميس، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.8%، إلى 55.65 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب قدرها 2 سنت أمس، حسب وكالة «رويترز».

وعزز تعافي الطلب على الوقود في الصين مكاسب السوق في أواخر العام الماضي بينما تأخرت الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هذا التعافي يتلاشى إثر موجة جديدة من حالات كورونا دفعت بكين إلى فرض قيود جديدة.

وتنتظر السوق بيانات مخزونات النفط الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة مفاجئة قدرها 2.6 مليون برميل في مخزونات النفط الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين لسحب 1.2 مليون برميل.

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