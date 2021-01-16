المخاوف من عزل عام بالصين تكبح موجة صعود أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 08:39 صباحا

تراجعت أسعار النفط في تعاملات نهاية الأسبوع، بعد موجة صعود مدفوعة بخطط أميريكية لحزمة تحفيز، إذ كبحت  المخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد». 

ووفقا لوكالة «رويترز»، هبط خام «برنت» بنسبة 0.8% إلى 55.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح 0.6% أمس الخميس.

وانخفض خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بنسبة 0.5% إلى 53.28 دولار للبرميل، بعد أن زاد أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

ويتجه «برنت» صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بينما يمضي الخام الأميركي على مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي.

وفي الوقت الذي يواجه المنتجون تحديات لا مثيل لها لموازنة معادلات العرض والطلب في ظل حساب متغيرات تنطوي على توزيع اللقاح مقابل إجراءات العزل العام، تلقى العقود المالية الدعم بفضل أداء قوي للأسهم وضعف الدولار، مما يقلص تكلفة النفط، بجانب طلب صيني قوي.

وربما يزيد الطلب على النفط  مع حزمة إنقاذ بقيمة تريليوني دولار تقريبا التي كشف عنها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تهدف إلى التخفيف من تداعيات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.

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