65 دولارا سعر برميل النفط المتوقع في صيف 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 08:45 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (فرانس برس)

توقع مصرف «غولدمان ساكس» ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال العام 2021، لتتجاوز 60 دولارا للبرميل، بدعم من التخفيض السعودي الطوعي بمليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس المقبلين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مذكرة المصرف الأميركي أمس الإثنين، أن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف العام الجاري، بعدما توقع في السابق أن تصل أسعار النفط لهذا المستوى بنهاية العام.

وأضاف محللو المصرف أن فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأميركي وإعلان السعودية تخفيضات إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى «شح المعروض» في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.

ويرى المصرف أن متوسط الطلب العالمي على النفط سيبلغ 97.8 مليون برميل يوميا خلال العام 2021، انخفاضا من 98.1 مليون برميل يومياً في التوقع السابق، وخفض توقعات الطلب للربع الأول من 2021 إلى 95.5 مليون برميل يومياً من 96.38 مليون برميل يومياً بسبب تفشٍ أشد للفيروس مقارنة مع التقديرات السابقة وإجراءات إغلاقات شاملة ممددة وواسعة النطاق.

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