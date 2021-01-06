ترامب يفرض حظرا على «ويتشات باي» وتطبيقات صينية أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 09:07 صباحا
شعار «علي باي» أمام مقرّ مجموعة «آنت» المالكة للشركة في شانغهاي، 3 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

وقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا يفرض في غضون 45 يوما، حظرا على التعاملات مع منصّات للدفع الإلكتروني مملوكة لشركات صينية مثل «ويتشات باي» و«علي باي» وتطبيقات أخرى اعتبرها مصدر تهديد «للأمن القومي».

وحاول ترامب خلال الصيف الماضي فرض حظر على تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، لكنّه فشل بعدما اعتبر القضاء الأميركي أن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرضه هذا الحظر، حسب وكالة «فرانس برس».

القرار يحظر 7 تطبيقات صينية
ووفقاً للأمر التنفيذي فإنّه بعد انقضاء مهلة الـ45 يوما، ستقع في دائرة الحظر «كل التعاملات التي يقوم بها أيّ شخص (...) يخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة، مع أشخاص ينتجون أو يتحكّمون بالتطبيقات الصينية المتّصلة الآتية: علي باي، كام سكانر، كيو كيو واليت، شاريت، تنسنت كيو كيو، ويتشات باي، ودبليو بي إس أوفيس».

ويدخل القرار حيّز التنفيذ بعد شهر من انتهاء ولاية الرئيس الجمهوري في 20 يناير، وتولّي خلفه الديمقراطي جو بايدن السلطة.

ويطلب الأمر التنفيذي من وزير التجارة ويلبر روس تحديد ما إذا كانت هناك تطبيقات أخرى تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، ويدعوه مع وزير العدل ومدير أجهزة الاستخبارات إلى رفع توصيات بالإجراءات الممكن اتخاذها لمنع نقل بيانات أميركية إلى خصوم أجانب.

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