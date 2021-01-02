إنتاج الصين من الغاز الطبيعي سيفوق النفط في 2025

منشآت تخزين الغاز بمحطة للتزود بالوقود للسفن.، 12 ديسمبر 2017. (رويترز)

توقع خبير التنقيب عن النفط والغاز لدى مؤسسة البترول الوطنية الصينية، تشو تساي نينغ، اليوم الجمعة، أن يفوق إنتاج الصين من الغاز الطبيعي إنتاج النفط الخام في عام 2025 تقريبا.

وقالت المؤسسة، وهي أكبر منتج للغاز في الصين، إن إنتاجها من الغاز الطبيعي تجاوز 130 مليار متر مكعب في 2020، بزيادة 11.6 مليار متر مكعب مقارنة مع العام السابق، حسب ما نقلت وكالة «رويترز » عن بيان لمؤسسة.

وأضافت أنه للمرة الأولى، يفوق إنتاج الغاز الطبيعي الإنتاج المحلي للمؤسسة من النفط الخام على أساس المكافئ النفطي.

ويرجح تشو، وهو عضو أيضا في الأكاديمية الصينية للعلوم، ارتفاع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي وأن يظل إنتاج النفط مستقرا، حسبما نقلته مؤسسة البترول الوطنية.