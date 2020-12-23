أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات صناعية ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، متحدية التوقعات بحدوث تراجع، كما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلق الأسواق من خلال التهديد بعدم التوقيع على حزمة تحفيز اقتصادي اعتمدها «كونغرس».

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 1%، إلى 46.56 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.9%، إلى 49.62 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ونزل كلا العقدين بنسبة 2% تقريبا أمس الثلاثاء، في جلسة التراجع الثانية على التوالي، حيث تمكن برنت للتو من الاستقرار فوق 50 دولارا، قبل إصدار البيانات من معهد البترول الأميركي.

وأفاد المعهد بأن مخزونات الخام ارتفعت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بانخفاض قدره 3.2 مليون برميل.