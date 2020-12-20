هولندا توقف جميع رحلات الطيران من المملكة المتحدة نتيجة سلالة جديدة لفيروس «كورونا»

طائرات تتبع شركة الخطوط الجوية المتحدة في مطار جورج بوش الدولي بولاية تكساس الأميركية، 10 يونيو 2020. (أ ف ب)