خام «برنت» يتجاوز 50 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 08:40 صباحا
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (أرشيفية: ا ف ب )

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ ارتفع خام «برنت» فوق 50 دولارا للمرة الأولى منذ مارس الماضي، حيث جدد بدء التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس «كورونا» المستجد، الآمال حول زيادة الطلب على الخام العام المقبل.

وزاد خام برنت 11 سنتا أو 0.2% إلى 50.36 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 3% أمس الخميس. وارتفع سعر النفط الأمريكي 14 سنتا أو 0.3% إلى 46.92 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع أيضا بنحو 3% في الجلسة السابقة، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وانطلقت بريطانيا في التطعيم ضد الوباء هذا الأسبوع، ويمكن أن تبدأ الولايات المتحدة التطعيم في وقت مبكر من نهاية الأسبوع المقبل، بينما وافقت كندا يوم الأربعاء على أول لقاح لها مع اللقاحات الأولية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وفق «رويترز».

كما شجعت الإشارات على تحسن الطلب الآسياوي المسثمرين، حيث قالت أكبر شركة تكرير في الهند إنها عملت بطاقتها القصوى في جميع وحداتها التسع، للمرة الأولى منذ أوائل هذا العام.

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