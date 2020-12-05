لا اتفاق بين واشنطن و«تيك توك».. والمحادثات مستمرة

شعار تطبيق تيك توك. (أ ف ب)

تواصل الولايات المتحدة و«بايت دانس» المالكة تطبيق «تيك توك» محادثاتهما التي لم تفض حتى الآن إلى اتفاق بشأن بيع أسهم أميركية في الشركة الصينية خلال المهلة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وانتهت منتصف ليل الجمعة السبت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف.

ويُفترض أن يتمكن مستخدمو تطبيق الفيديوهات القصيرة الرائج جداً، من مواصلة استخدامه على الأراضي الأميركية السبت، وفق «فرانس برس».

حظر التطبيق

ويخضع التطبيق لحظر على الأراضي الأميركية منذ توقيع ترامب في 14 أغسطس مرسوماً يرُغم شركة بايت دانس على التخلي عن أنشطتها في البلاد. وتقدمت الشركة بطلب لدى محكمة في واشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ وطالبت بإعطائها مهلة. وحصلت المجموعة على مهلتين متتاليتين انتهت الثانية الجمعة.

وقالت ناطقة في وزارة الخزانة الأميركية مساء الجمعة في بيان إن لجنة الاستثمارات الأجنبية التي تديرها الخزانة «تلتزم مع بايت دانس بتحقيق سحب الاستثمارات وإجراءات ضرورية أخرى لحلّ مخاطر الأمن القومي بموجب المرسوم الصادر في 14 أغسطس».

تهديد «للأمن القومي للولايات المتحدة»

وتؤكد إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن تيك توك يشكل تهديداً «للأمن القومي للولايات المتحدة» وتشتبه بأن المنصة تستغل بيانات المستخدمين لصالح الصين. وترفض الشركة المالكة التطبيق هذه الاتهامات وتخوض حملة قضائية مضادة من كافة الجهات، حققت نجاحات عدة حتى الساعة.

في أواخر أكتوبر، عرقل قاض فيدرالي بشكل موقت المرسوم الرئاسي الذي حظر تيك توك في الولايات المتحدة. وقدّم ثلاثة ناشطين يتلقون أجراً لقاء خدمات يقدمونها عبر تيك توك، شكوى أمام محكمة في بنسيلفانيا مطالبين بتعليق جزء من هذا المرسوم الذي ينصّ على منع شركات أميركية من تقديم خدمات أساسية لتيك توك.

وبعد شكوى منفصلة، منع قاض في محكمة في واشنطن أيضاً إدارة ترامب في سبتمبر من إجبار منصات تنزيل التطبيقات على حظر تيك توك.