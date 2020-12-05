لا اتفاق بين واشنطن و«تيك توك».. والمحادثات مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 06:08 مساء
شعار تطبيق تيك توك. (أ ف ب)

تواصل الولايات المتحدة و«بايت دانس» المالكة تطبيق «تيك توك» محادثاتهما التي لم تفض حتى الآن إلى اتفاق بشأن بيع أسهم أميركية في الشركة الصينية خلال المهلة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وانتهت منتصف ليل الجمعة السبت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف.

ويُفترض أن يتمكن مستخدمو تطبيق الفيديوهات القصيرة الرائج جداً، من مواصلة استخدامه على الأراضي الأميركية السبت، وفق «فرانس برس».

حظر التطبيق
ويخضع التطبيق لحظر على الأراضي الأميركية منذ توقيع ترامب في 14 أغسطس مرسوماً يرُغم شركة بايت دانس على التخلي عن أنشطتها في البلاد. وتقدمت الشركة بطلب لدى محكمة في واشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ وطالبت بإعطائها مهلة. وحصلت المجموعة على مهلتين متتاليتين انتهت الثانية الجمعة.

وقالت ناطقة في وزارة الخزانة الأميركية مساء الجمعة في بيان إن لجنة الاستثمارات الأجنبية التي تديرها الخزانة «تلتزم مع بايت دانس بتحقيق سحب الاستثمارات وإجراءات ضرورية أخرى لحلّ مخاطر الأمن القومي بموجب المرسوم الصادر في 14 أغسطس».

تهديد «للأمن القومي للولايات المتحدة»
وتؤكد إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن تيك توك يشكل تهديداً «للأمن القومي للولايات المتحدة» وتشتبه بأن المنصة تستغل بيانات المستخدمين لصالح الصين. وترفض الشركة المالكة التطبيق هذه الاتهامات وتخوض حملة قضائية مضادة من كافة الجهات، حققت نجاحات عدة حتى الساعة.

في أواخر أكتوبر، عرقل قاض فيدرالي بشكل موقت المرسوم الرئاسي الذي حظر تيك توك في الولايات المتحدة. وقدّم ثلاثة ناشطين يتلقون أجراً لقاء خدمات يقدمونها عبر تيك توك، شكوى أمام محكمة في بنسيلفانيا مطالبين بتعليق جزء من هذا المرسوم الذي ينصّ على منع شركات أميركية من تقديم خدمات أساسية لتيك توك.

وبعد شكوى منفصلة، منع قاض في محكمة في واشنطن أيضاً إدارة ترامب في سبتمبر من إجبار منصات تنزيل التطبيقات على حظر تيك توك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير مالية «الوفاق»: المصرف الخارجي خسر 1.5 مليار دولار.. وتدخلنا لمنع إفلاسه
ليبيا
بومطاري: «المركزي» مسؤول عن تسرب الأموال الليبية للخارج
ليبيا
أردوغان يأمل في أن «تتخلص» فرنسا من ماكرون «في أسرع وقت ممكن»
دولى
مؤسسة النفط: استثناء ليبيا من تخفيضات «أوبك+»
ليبيا
الأهلي بنغازي على أعتاب المواجهة الخامسة أمام الترجي التونسي
رياضة محلية
منتخب الشباب يضرب موعدا مع مصر في بداية تصفيات أمم أفريقيا 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «خطبة وداع» استباقية صادمة لستيفاني وليامز
ليبيا
حصيلة يومية قياسية.. أميركا تسجل 210 آلاف إصابة بـ«كورونا» و2907 حالات وفاة
دولى
أكثر من 1.5 مليون وفاة بـ«كورونا» في العالم
دولى
عائلة الدكتور المخطوف بن دلة: لا أحد اتصل بنا ولا نعلم مكان وجوده ولا مطالب ...
ليبيا
رئيس الوزراء الفرنسي: اللقاحات ضد «كوفيد-19» ستكون مجانية للجميع
دولى
العدد 263 من «جريدة الوسط»: حديث «القواعد الأجنبية» في ليبيا.. واحتدام السباق ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير أجسام مضادة تمنع عودة الإصابة بـ«كورونا» خلال 6 أشهر