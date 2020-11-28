أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر

سبائك من الذهب. (أرشيفية: رويترز)

هوت أسعار الذهب 2% مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الجمعة، لينزل المعدن النفي عن المستوى الفني المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ يبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأميركية.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6% إلى 1781.96 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو عند 1773.10 دولار للأوقية، حسب وكالة «رويترز».

وفقد المعدن النفيس نحو 4.7 % منذ بداية الأسبوع الحالي، أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.5% لتسجل 1779 دولارا للأوقية.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا «فور نزول الأسعار عن مستوى 1800 دولار المهم، أوقد ذلك شرارة عمليات بيع. من المرجح أن يختبر السعر مستوى 1750 دولارا في ضوء عامل أساسي قوي مثل اللقاح».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.3% إلى 22.68 دولار للأوقية، ويتجه المعدن لانخفاض أسبوعي 6%. وصعد البلاتين 0.2 % إلى 963.67 دولار وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 2390.40 دولار للأوقية.