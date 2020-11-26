وفاة الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسون عن 86 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 09:48 صباحا
الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسون، في عشاء للجنة الوطنية للسياسة الخارجية الأميركية في نيويورك، 19 أكتوبر 2016. (أ ف ب)

توفي المصرفي الاستثماري جيمس ولفنسون، الذي أسهم في تعزيز الوضع المالي لمؤسسات ثقافية أميركية كبرى، وشغل منصب رئيس البنك الدولي، الأربعاء عن 86 عاما.

ونعى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ولفنسون، مشيدا «بتركيزه على الحد من الفقر وبجهوده لمكافحة الفساد وإعطاء صوت للفقراء وزيادة تأثير الاستثمارات التنموية»، وقال إن ولفنسون «غيّر مجموعة البنك الدولي وعزز اللامركزية، ودفع البنك قدما في المجال التقني وجعل المنظمة أكثر انفتاحا وشفافية»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهتها، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بـ«التزام ولفنسون طوال حياته (...) مكافحة الفقر بشغف ومهنية». وقالت إن ولفنسون «كان ممولا لامعا ومحسنا كريما، وقبل كل شيء كان إنسانيا عظيما يضع دائما الناس في المقام الأول».

وعمل ولفنسون رئيسا لمجلس إدارة قاعة «كارنيغي» ومركز «جون كينيدي» للفنون المسرحية. وقد وصفه معهد الدراسات المتقدمة بأنه «بطل عالمي لحقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية والمنح الدراسية والفنون».

وولفنسون مولود في أستراليا وكان من قدامى المحاربين في سلاح الجو الملكي الأسترالي وعضوا في فريق المبارزة الأولمبي الأسترالي في 1956. وقد عمل محاميا في شركة أسترالية للمحاماة وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة «هارفرد» في 1959.

وتوفي ولفنسون الذي حصل على الجنسية الأميركية في 1980 في منزله في مانهاتن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. «فيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020
رياضة عالمية
ترامب يدعو أنصاره إلى «قلب» نتيجة الانتخابات الرئاسية
دولى
ميسي عن مارادونا: دييغو لا يموت.. يرحل عن عالمنا لكنه باقٍ معنا
رياضة عالمية
بيليه ناعيا مارادونا: أتمنى أن نلعب كرة القدم معا في السماء
رياضة عالمية
ماذا بقي من الربيع العربي بعد 10 سنوات على انطلاقه؟
عربى
«الجمبري الأحمر» يتسبب في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وإيطاليا
ليبيا
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
وليامز: تواصلت مع النائب العام حول «مزاعم رشوة» أشخاص بملتقى الحوار الليبي
ليبيا
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات توقف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا