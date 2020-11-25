ارتفاع كبير بعدد طالبي تعويضات البطالة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 08:11 مساء
أشخاص يقفون بالصف أمام مركز لتوزيع الطعام في بروكلين نيويورك. (أ ف ب)

سجل عدد طالبي تعويض البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا خلال أسبوع بسبب القيود التي فرضت على النشاط الاقتصادي للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، حسب أرقام نشرتها وزارة العمل الأميركية الأربعاء.

وبين 15 و21 نوفمبر، تم تسجيل 778 ألف شخص كعاطلين عن العمل، بزيادة ثلاثين ألفًا عن الأسبوع الذي سبقه وعدلت الوزارة أرقامها فيه بزيادة، ليبلغ العدد 748 ألفًا. وكان العدد ارتفع بسبب تسريح العمال المرتبط بهذه القيود على النشاط الاقتصادي، وفق «فرانس برس».

إعانات البطالة
وقالت نانسي فاندن هوتين من مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة إن «الخطر يكمن في استمرار الزيادة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق».

وتشير الزيادة المستمرة في عدد طالبي إعانات البطالة إلى ضعف سوق العمل في مواجهة انتشار «كوفيد-191» مجددًا. وارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من تعويض البطالة أو أي شكل من المساعدات في بداية نوفمبر إلى نحو 20.5 مليون شخص.

وتنتهي معظم هذه المساعدات في 26 ديسمبر. ودون اتخاذ إجراء سريع من الكونغرس لاعتماد خطة جديدة لدعم الاقتصاد في هذه الفترة الانتقالية بين دونالد ترامب وجو بايدن، يمكن أن يجد 12 مليون عاطل عن العمل أنفسهم دون موارد غداة عيد الميلاد، حسب دراسات.

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