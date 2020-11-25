اليورو يرتفع مقابل العملات العالمية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية، الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مسجلًا أعلى مستوى في أسبوعين.

وسجل اليورو مقابل الدولار أكثر من 0.2% إلى 1.1914 دولار الأعلى منذ 9 نوفمبر الجاري، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1888 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.1887دولار.

وأنهى اليورو تعاملات أمس مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، وبأكبر مكسب يومي في نحو ثلاثة أسابيع، بفضل انحسار التوترات السياسية حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار، يوم الأربعاء، بأكثر من 0.2%، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، بصدد ملامسة أدنى مستوى في 12 أسبوعًا عند 92.01 نقطة، عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط في مستويات الدولار الأميركي، في ظل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، التي عززت الآمال أن تكون تلك اللقاحات متاحة للاستخدام فعليًّا للوقاية من العدوى قبل نهاية هذا العام.

وأيضًا انحسار التوترات السياسية في الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية، بعدما أعلنت إدارة الخدمات العامة الأميركية رسميًّا فوز المرشح الديمقراطي «جو بايدن» في انتخابات 2020، ليصبح الرئيس الأميركي السادس والأربعين، خلفًا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير 2021.

حيث أعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورًا في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن، وأمر إدارته الحالية بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة، ويعد هذا إقرار رسميًّا من ترامب بالهزيمة في الانتخابات، على الرغم من تأكيده الاستمرار في التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.

ويخطط جو بايدن لترشيح الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، لشغل منصب وزيرة الخزانة، خلفًا للوزير الحالي ستفين منوشين الذي أوقف تمديد برامج الإقراض لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».

من المتوقع أن تعمل يلين على توسيع الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأميركي في تخطي الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية للفيروس التاجي.