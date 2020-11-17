شكوى قضائية في أوروبا ضد «آبل» لاستخدامها رمز تعقّب لمستخدميها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 03:53 مساء
شعار «آبل» خارج قاعة بيل غراهام في سان فرانسيسكو, 7 سبتمبر 2016. (أ ف ب)

أعلنت منظمة «نويب» النمسوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت، عن تقديم شكوى ضدّ «آبل» في ألمانيا وإسبانيا على خلفية استخدام رمز للتعقّب في هواتفها الذكية يتيح متابعة سلوك المستخدمين.

وهذا الرمز المعروف بـ«آي دي اف ايه» (رمز التعريف للمروّجين) تستخدمه «آبل» في هواتفها «من دون علم المستخدم أو موافقته»، وفق ما أفادت منظمة «نون أوف يور بيزنيس» المشار إليها بـ«نويب».

ويعدّ «آي دي اف ايه» بمثابة «متعقّب» يتقفّى المستخدم خلال تصفّح الإنترنت على هاتفه ويوفّر رمزا فريدا في وسع المروّجين استهدافه من دون معرفة هويّة الشخص.

وأوضحت المنظمة «كما الحال مع لوحة تسجيل السيارة، تسمح هذه السلسلة الفريدة من الأرقام والرموز لآبل ولأطراف ثالثة بالكشف عن المستخدمين من خلال التطبيقات وحتّى بربط أنماط السلوك على الانترنت والأجهزة المحمولة».

وأكّد ستيفانو روسيتي المحامي المتخصص في حماية الخصوصية لدى «نويب» أنه «انتهاك فادح للتشريع الأوروبي بشأن الحياة الخاصة»، مع الإشارة إلى أن «آبل تعتمد وظائف لحجب ملفّات تعريف الارتباط (كوكيز) من متصفّحها، لكنها تستخدم في المقابل رموزا مماثلة في هواتفها».

واعتبرت المنظمة أن التعديلات التي أعلنت عنها «آبل» مؤخرا لتقييد استخدام هذه الأدوات من قبل أطراف ثالثة غير كافية، إذ «ينبغي بكلّ بساطة إلغاء هذه الرموز» على قول روسيتي.

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