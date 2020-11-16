أسعار الذهب تواصل الارتفاع في السوق العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 12:56 مساء

وصل الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع اليوم، الإثنين، في ظل تراجع الدولار، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1892.15 دولار للأوقية «الأونصة»، بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.

وارتفعت الفضة 1.1% إلى 24.91 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 1.1% إلى 2350.20 دولار للأوقية، وزادت أسعار البلاتينيوم 0.70%، لتتداول حاليا عند 902.24 دولار للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 896.00 دولار للأونصة، مع العلم بأن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة، بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 894.41 دولار للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.12% إلى 92.61، مقارنة بالافتتاحية عند 92.72.

وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.
وتخطت إصابات فيروس «كورونا» مستوى 11 مليونا في الولايات المتحدة أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى «أكسي» للخدمات المالية: «ما زالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لا سيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح».

وتذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في الأسواق الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأميركي، وفقًا للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالميا، بالإضافة إلى توقيع خمس عشرة دولة من دول آسيا والمحيط الهادي على رأسها الصين أكبر اقتصادات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، واليابان ثاني أكبر اقتصادات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالميا، على أكبر اتفاقية تجارة حرة إقليمية عالميا، التي تضم قرابة ثلث سكان العالم.

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