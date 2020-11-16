أبوظبي تسير رحلات منتظمة إلى تل أبيب بداية من مارس

طائرة إماراتية تهبط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، 20 أكتوبر 2020 (فرانس برس)

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب اعتبارا من نهاية مارس المقبل، أي بعد نحو أكثر من ستة أشهر من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.



وجاء إعلان الشركة أمس الأحد قبل نحو عشرة أيام على انطلاق أول رحلات يومية منتظمة ومباشرة بين إمارة دبي المجاورة ومطار بن غوريون بواسطة شركة «فلاي دبي» منخفضة التكلفة، حسب وكالة «فرانس برس».



وتفرض العاصمة الإماراتية منذ أشهر قيودا أكثر صرامة على الدخول إليها مقارنة بالإمارات المجاورة الأخرى وبينها دبي، وذلك على خلفية مكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد».



مواعيد مريحة

وأوضحت «الاتحاد للطيران» في بيان أن الخدمة الجديدة ستدخل حيّز العمل اعتبارا من 28 مارس 2021، وسيتم «اختيار مواعيد مغادرة الرحلات لتكون مريحة وملائمة للسفر عبر أبوظبي إلى مختلف الوجهات على امتداد شبكة الاتحاد للطيران، بما في ذلك الصين والهند وتايلاند وأستراليا».

وتتطلّع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار اتفاق تطبيع العلاقات سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة، خصوصا أنهما تشهدان مصاعب اقتصادية على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد».



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الشركة الإماراتية محمد عبدالله البلوكي إن «هذه الخطوة التاريخية المهمة بالبدء بتسيير رحلات منتظمة بين البلدين تدعم التزام الاتحاد، بصفتها شركة طيران، إزاء تعزيز اقتصاد البلدين وزيادة فرص النمو التجاري والسياحي».



وفي 20 أكتوبر الماضي، اتفقت أبوظبي وتل أبيب عبر عدد محدود من الرحلات المباشرة على متن طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.