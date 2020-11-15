شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال تغلق عملياتها في كوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 01:21 مساء
كوبيون ينتظرون أمام أحد مكاتب «ويسترن يونيون» في هافانا. 28 أكتوبر 2020. (فرانس برس)

ستغلق شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال عملياتها في كوبا في 23 نوفمبر في أعقاب عقوبات أميركية جديدة تحظرها من التعامل مع الشركة المالية التي يديرها الجيش في هافانا، فينسيمكس، حسبما أعلنت الشركة الكوبية الجمعة.

وقالت فينسيمكس على صفحتها على «فيسبوك» إن «فينسيمكس وويسترن يونيون قررتا تعليق تحويل أموال من الخارج اعتبارا من 23 نوفمبر وكذلك 407 مراكز دفع لشركة تحويل الأموال الأميركية في كوبا».

ويأتي ذلك على خلفية عقوبات أميركية جديدة تستهدف دور الجيش الكوبي في تحويلات مالية، تتعلق بمبالغ ترسل من الخارج إلى أقارب في البلاد، تمثل دعما يوميا قيما للعديد من الكوبيين.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون نصف الكرة الغربي الدبلوماسي مايكل كوزاك إن «الولايات المتحدة أبعدت الجيش الكوبي من عملية التحويلات المالية من أجل حماية حقوق الإنسان للشعب الكوبي ولضمان استفادة العائلات الكوبية وليس الجيش، إلى أقصى حد من التحويلات».

والحكومة الكوبية «تدرك ما تحتاج للقيام به للسماح بتحويلات بالدولار: ببساطة، أن تضمن بقاء المال في جيوب العائلات الكوبية وليس الجيش الكوبي» حسبما قال.

وقالت فينسيمكس إن توقف التحويلات المالية «تقع مسؤوليته حصرا على الحكومة الأميركية»، والشركة المالية الكوبية شريك محلي لويسترن يونيون منذ أكثر من 20 عاما، واتهمت فينسيمكس الحكومة الأميركية بتطبيق سياسات «تهدف إلى خنق الاقتصاد الكوبي في خضمّ جائحة «كوفيد-19».

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