ارتفاع كبير للبورصات الأوروبية مع الأمل بلقاح فعال ضد «كوفيد-19»

البورصة الأوروبية. (الإنترنت)

سجلت البورصات الأوروبية ارتفاعاً كبيراً الاثنين في منتصف اليوم، بعد الإعلان عن لقاح فعّال بنسبة 90%، ضد «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد، الأمر الذي يترقبه العالم والأسواق.

وبعيد إعلان شركتي «بفايزر» و«بيونتيك» أن اللقاح ضد «كوفيد-19»الذي تعملان على تطويره «فعّال بنسبة 90%»، سجلت أسواق المال الأوروبية ارتفاعاً كبيراً بنسبة تفوق 5% في باريس وفرانكفورت وميلانو وبنسبة 3,29% في لندن.

وسجلت البورصات العالمية ارتفاعا، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ يتوقع المستثمرون سياسة معتدلة في الولايات المتحدة بعد فوزالديمقراطي جو بادين ووصوله إلى البيت الأبيض.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا جمركية عقابية على الولايات المتحدة، ردًّا على عقوبات أميركية في الخلاف بين شركتي «إيرباص» و«بوينغ» لصناعة الطائرات بشأن تلقي مساعدات حكومية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريح إلى الصحافة، «لدينا قرار من منظمة التجارة العالمية في قضية بوينغ يسمح لنا بفرض رسوم، وهذا ما سنفعله»، مشيرًا إلى أن بروكسل لا تزال «منفتحة على حل يتم التفاوض بشأنه».

وعقد وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اجتماعًا في بروكسل لمناقشة خصوصًا العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، وتسعى بروكسل لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للخروج من دوامة العقوبات.