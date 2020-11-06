السيارات تقود تسارع الإنتاج الصناعي الألماني في سبتمبر

سيارات بي إم دبليو الألمانية, (الإنترنت)

حقق الإنتاج الصناعي الألماني، ارتفاعا في شهر سبتمبر الماضي، مع استمرار تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من الصدمة الأولى لجائحة كوفيد-19، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

وارتفع معدل الإنتاج 1,6% في سبتمبر، مدفوعا بأداء قوي لصناعة السيارات الألمانية، وفق وكالة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية «دستاتيس».

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يزيد فيه معدل الإنتاج، بعد تحديث «دستاتيس» أرقامها في أغسطس الماضي، محققة ارتفاعا بنسبة 0,5% بعد تراجع بلغ 0,2%.

وفرضت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قيودا جديدة هذا الشهر استهدفت قطاعات الضيافة والثقافة والترفيه لكبح موجة ثانية من فيروس كورونا، لكن مع بقاء المصانع مفتوحة، من غير المتوقع أن يتأثر هذا القطاع كثيرا.

وقال اندرو كانينغتون من مركز «كابيتال ايكونوميكس»، انه على الرغم من أن الاقتصاد بالإجمال سوف «يعاني من نكسة كبيرة»، إلا أن قطاع الصناعة الألماني «ينبغي أن يكون قادرا على الاستمرار بتعافيه» في الأشهر الأخيرة من عام 2020.

وانكمش الاقتصاد الأكبر في أوروبا 9.8% في الفصل الثاني في ذروة الإغلاق جراء كوفيد-19، قبل أن يستعيد عافيته بمعدل 8.2% في الفصل الثالث.

وارتفع إنتاج قطاع صناعة السيارات الألمانية الرئيسي 10% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، عندما تراجع 10.3% خلال إغلاق المصانع في فترة الصيف، بحسب «دستاتيس».

وقال الاقتصادي في مصرف «ال بي بي ف» ينس أوليفر نيكلاش، إن «النمو الكبير في صناعة السيارات لافت»، مضيفا أن «الأشهر المقبلة ستتميز بدورتين اقتصاديتين بسرعتين مختلفتين، قوة في الصناعة مقابل هشاشة في قطاع الخدمات».