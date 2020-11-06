السيارات تقود تسارع الإنتاج الصناعي الألماني في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 05:53 مساء
سيارات بي إم دبليو الألمانية, (الإنترنت)

حقق الإنتاج الصناعي الألماني، ارتفاعا في شهر سبتمبر الماضي، مع استمرار تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من الصدمة الأولى لجائحة كوفيد-19، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

وارتفع معدل الإنتاج 1,6% في سبتمبر، مدفوعا بأداء قوي لصناعة السيارات الألمانية، وفق وكالة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية «دستاتيس».

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يزيد فيه معدل الإنتاج، بعد تحديث «دستاتيس» أرقامها في أغسطس الماضي، محققة ارتفاعا بنسبة 0,5% بعد تراجع بلغ 0,2%.

وفرضت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قيودا جديدة هذا الشهر استهدفت قطاعات الضيافة والثقافة والترفيه لكبح موجة ثانية من فيروس كورونا، لكن مع بقاء المصانع مفتوحة، من غير المتوقع أن يتأثر هذا القطاع كثيرا.

وقال اندرو كانينغتون من مركز «كابيتال ايكونوميكس»، انه على الرغم من أن الاقتصاد بالإجمال سوف «يعاني من نكسة كبيرة»، إلا أن قطاع الصناعة الألماني «ينبغي أن يكون قادرا على الاستمرار بتعافيه» في الأشهر الأخيرة من عام 2020.

وانكمش الاقتصاد الأكبر في أوروبا 9.8% في الفصل الثاني في ذروة الإغلاق جراء كوفيد-19، قبل أن يستعيد عافيته بمعدل 8.2% في الفصل الثالث.

وارتفع إنتاج قطاع صناعة السيارات الألمانية الرئيسي 10% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، عندما تراجع 10.3% خلال إغلاق المصانع في فترة الصيف، بحسب «دستاتيس».

وقال الاقتصادي في مصرف «ال بي بي ف» ينس أوليفر نيكلاش، إن «النمو الكبير في صناعة السيارات لافت»، مضيفا أن «الأشهر المقبلة ستتميز بدورتين اقتصاديتين بسرعتين مختلفتين، قوة في الصناعة مقابل هشاشة في قطاع الخدمات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها