«بريتش بتروليوم» تسجل خسائر بقيمة 450 مليون دولار

شعار مجموعة الطاقة البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم». (فرانس برس)

أعلنت مجموعة الطاقة البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم»، الثلاثاء، خسائر صافية بقيمة 450 مليون دولار في الفصل الثالث، وهي خسائر أقل بكثير عما تكبدته في الفصل الثاني بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

والخسارة المسجلة بعد احتساب الضرائب للفترة من يوليو لغاية سبتمبر، والتي ساعدها تحسن بطيء في الطلب على النفط وأسعار أكثر ثباتا، تقارن بخسارة صافية قدرها 16,85 مليار دولار في الفصل الثاني.

وقال المسؤول المالي في «بريتش بتروليوم» موري اوكنيكلوس، في تقرير العائدات «ظل أداء العمل الأساسي في الفصل الثالث، متينا وحققنا تقدما ملموسا في دعم ميزانيتنا».

و«بريتش بتروليوم» بصدد إلغاء 10 آلاف وظيفة، أي 15% من العاملين لديها على مستوى العالم، بعدما تسببت أزمة فيروس كورونا بشطب كبير للأصول.

وعقب إغلاق شركات في أنحاء العام أبوابها، ووقف شركات الطيران طائرتها في ذروة تفشي «كوفيد-19» في أواخر الفصل الأول، تهاوت أسعار النفط بل وصلت إلى ما دون الصفر.

لكن الأسعار شهدت تحسنا كبيرا في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى 40 دولارا للبرميل، وأعلنت «بريتش بتروليوم»، الثلاثاء، عائدات أرباح فصلية بقيمة 5,25 سنت أميركي للسهم.

وقال اوكنيكلوس إن «تمويل عائدات الأرباح يبقى الأولوية بالنسبة لنا ونحن على ثقة من أننا نمضي قدما نحو بلوغ هدف دين صاف بقيمة 35 مليار دولار، مدعوما بتصفية الاستثمارات ذات القيمة التراكمية».

وكانت الشركة وافقت في وقت سابق هذا العام على بيع أنشطتها البتروكيميائية لمنافستها إينيوس المملوكة من جهة خاصة، في مقابل خمسة مليارات دولار، وساعد ذلك «بريتش بتروليوم» في خفض صافي الخسارة إلى نحو 40 مليار دولار، فيما سجلت أرباحا أساسية بلغت 86 مليون دولار في الفصل الثالث.