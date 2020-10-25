مصر تتلقى 324 مليون دولار تدفقات نقد أجنبي في يوم واحد

عملة الدولار. (الإنترنت)

تلقت مصر تدفقات نقد أجنبي، الأحد، بقيمة 324 مليون دولار، وهو يعد من أعلى المعدلات في يوم واحد، بحسب ما ذكره كشف مصدر مصرفي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن المصدرالذي لم تذكر اسمه، إن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدا ملحوظا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

وكانت وزارة المالية المصرية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية قد قفزت إلى 1ر21 مليار دولار في منتصف أكتوبر الجاري، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.