الإسترليني يتراجع أمام الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي وأغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات ضعيفة بقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في بريطانيا.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.3% إلى 1.3042، وسجل أعلى سعر عند 1.3122 وأقل سعر عند 1.3019.

وكشفت بيانات حكومية في بريطانيا أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية انخفض إلى 53.3 نقطة في الشهر الجاري من 54.1 نقطة في الشهر الماضي، بينما توقع محللون القراءة 53.2 نقطة.

وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني إلى 52.3 نقطة في أكتوبر من 56.1 نقطة، في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 53.4 نقطة.

على النقيض، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، بما خالف توقعات باستقرار المؤشر دون تغيير.

وتتجه بريطانيا نحو خروج غير مرن من الاتحاد الأوروبي، حيث لا تلوح في الأفق أية بادرة على صفقة محتملة قريبًا.