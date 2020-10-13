«تعليق مدفوعات خدمة الدين» على رأس أجندة اجتماع «العشرين»

صورة تذكارية لقادة دول مجموعة العشرين، (أرشيفية: الإنترنت)

يعقد وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين غدا الأربعاء، اجتماعا برئاسة السعودية، لتناول عدة ملفات، على رأسها التقدم المحرز في مبادرة المجموعة لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها للعام 2021.

ويناقش الاجتماع التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية، وإجراءات السياسات الممكنة؛ بهدف تلافيها ودعم تعافٍ اقتصادي عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وسيتطرق الاجتماع إلى التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس «كورونا»، إضافة إلى وضع خطة عمل المجموعة لضمان استجابتها بشكلٍ فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.

ويتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مسائل القطاع المالي للمجموعة تحت أولوية مسائل القطاع للعام 2020 المتمثلة في «هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي».

كما سيبحثون التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخاص بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.