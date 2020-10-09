إيطاليا ترحب بدخول صندوقها السيادي في صفقة شراء بورصة ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 10:35 مساء
وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي. (آكي)

رحبت الحكومة الإيطالية بإعلان بورصة لندن «LSE» موافقتها على بيع بورصة ميلانو الإيطالية إلى يورونكست «Euronext» مقابل 4.3 مليار يورو، في صفقة تشمل شراء صندوق الودائع والقروض السيادي الإيطالي «CDP 7.3» من أسهم يورونكست، وفق وكالة «آكي».

ونقلت «آكي» عن وزير التنمية الاقتصادية، ستيفانو باتوانيللي، قوله: «بدخول صندوق الودائع والقروض في رأس مال يورونكست، تزامنا مع الاستحواذ على بورصة ميلانو تنطلق عملية إنشاء مجموعة رائدة في سوق رأس المال الأوروبي».

وأضاف باتوانيللي أن «هذه العملية، تجلب بورصة ميلانو إلى مجموعة أوروبية تتمتع بوجود دائم للمستثمرين الإيطاليين، وتعزز أيضًا وقبل كل شيء دور الدولة الإيطالية في سوق رأس المال الأوروبي».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أولية صدرت عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء «ISTAT»، اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج الصناعي في أغسطس الماضي بنسبة 7.7% مقارنة بشهر يوليو في العام الحالي.

وحسب وكالة «آكي» فقد أشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي انخفض على المستوى السنوي «مقارنة بأغسطس 2019» بمعدل 0.3%.

كما أبرزت بيانات «استات» أن الإنتاج الصناعي ارتفع خلال أشهر يونيو- أغسطس من هذا العام بنسبة 34.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، التي شهدت فترة إغلاق الأنشطة الإنتاجية لاحتواء انتشار عدوى وباء «كوفيد-19».

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