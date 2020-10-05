«إكسون» تلغي 1600 وظيفة في أوروبا تحت وطأة الجائحة وانخفاض أسعار‭ ‬النفط

شعار إكسون موبيل في شنغهاي بالصين. (رويترز)

قالت شركة النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل، الإثنين، إنها تعتزم خفض قوة العمل الأوروبية بما يصل إلى 1600 فرد في فروع الشركة المختلفة بنهاية 2021 في إطار مراجعة عالمية.

أوضحت «إكسون» أن مقدار الخفض في كل دولة سيتوقف على حجم نشاطها المحلي وأوضاع السوق، بعدما عصفت جائحة «كوفيد-19» بالطلب على منتجاتها وعقب تراجع أسعار الخام، بحسب «رويترز».

تسرح شركات نفط كبيرة موظفين وتخفض الإنفاق وتكبح توزيعات الأرباح بهدف توفير السيولة في ظل تكهنات قاتمة لأسعار الطاقة التي يُتوقع أن تظل ضعيفة لسنوات. وكانت إكسون أعلنت الشهر الماضي تسريحا طوعيا للعاملين في أستراليا، وقالت إن خفض الوظائف سيستمر على مستوى العالم حتى 2021.