أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى لها هذا الأسبوع

قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى لها في أسبوع، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، والإقبال على شراء المعدن كملاذ آمن، بعد إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس «كورونا»، يأتي هذا قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,917.10 دولار وهو الأعلى منذ 22 سبتمبر الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,905.31 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,889.77 دولار.

وحقق المعدن الثمين أمس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة، في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة، بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3.0%، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي في غضون شهر، بفضل ضعف أداء العملة الأميركية، وتنامي مستويات طلب المعدن كملاذ آمن.

يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، خصوصا بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات غير الزراعية خلال شهر سبتمبر، حيث توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدى تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثالث من الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا».