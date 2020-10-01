لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 09:04 مساء
طائرتان تتبعان مجموعة «طيران الإمارات» (أرشيفية: الإنترنت).

قالت وزارة النقل الأميركية، اليوم الخميس، إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار «بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور» في 2019.

وبحسب «رويترز»، كانت الرحلة «تحمل رمز شركة خطوط جيت بلو الجوية، وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة».

«غير مقصود»
وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن «طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو 2019، على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي».

وأبلغت «طيران الإمارات» الإدارة أن الأمر «غير مقصود» لكنها «وافقت على هذه (الغرامة) من أجل تسوية المسألة».

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