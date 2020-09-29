أسعار النفط تهبط أكثر من 2% مع تنامي إصابات فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 07:17 مساء
مضخة نفط بالقرب من باريس. (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% إلى أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الثلاثاء، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود، بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميا في إصابات فيروس «كورونا المستجد».

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسب «رويترز».

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر 1.15 دولار بما يعادل 2.7% إلى 41.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1441 بتوقيت غرينتش. ونزل عقد ديسمبر الأنشط 2.4% إلى 41.85 دولار. وانخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.31 دولار أو 3.2% ليسجل 39.29 دولار للبرميل.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض «كوفيد-19»، وفقا لإحصاء أجرته «رويترز»، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وقال كريج إيرلام، كبير المحللين في أواندا: «تطورات كوفيد مبعث خطر كبير على أسعار الخام».

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