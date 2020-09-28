«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 01:12 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

اقتصر إجمالي ما دفعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضرائب الدخل الفدرالية على 750 دولارا في 2016، العام الذي فاز فيه بالرئاسة الأميركية، وفق ما أفادت جريدة «نيويورك تايمز» الأحد.

وأوردت الصحيفة أن ترامب دفع أيضا 750 دولارا في العام الأول من ولايته، وأنه لم يدفع أي ضرائب دخل على الإطلاق في عشر من الأعوام الخمسة عشر السابقة لأنه أبلغ السلطات الضريبية أن خسائره تفوق بأشواط مداخيله، بحسب «فرانس برس».

وقالت «نيويورك تايمز» إن البيانات الضريبية التي اطّلعت عليها «تشكّل خارطة طريق للكشف عن معلومات مخفية، من شطب تكاليف محامي دفاع جنائي وقصر يستخدم للعطل العائلية إلى محاسبة شاملة لملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس لقاء تنظيم ملكة جمال الكون للعام 2013 في موسكو».

ولا يفرض القانون على الرؤساء الأميركيين نشر تفاصيل بياناتهم المالية، إلا أن كل الرؤساء المتعاقبين منذ ريتشارد نيكسون قاموا بهذه الخطوة.

وبقيت عائدات الملياردير الأميركي الضريبية مثار جدل طوال ولايته وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر، والذي يسعى فيه ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وصرّح آلان غارتن المحامي في منظمة ترامب لجريدة «نيويورك تايمز» ردا على التقرير أنه «في العقد الأخير، دفع الرئيس ترامب عشرات ملايين الدولارات من الضرائب الفردية للحكومة الفدرالية، بما فيها ملايين الدولارات من الضرائب الفردية منذ إعلان ترشيحه في العام 2015».

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