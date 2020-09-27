مليارا دولار مساعدات حكومية للخطوط القطرية لمواجهة تداعيات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 09:36 مساء
عامل يرتدي كماماة يعمل قرب طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة، سبتمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، أنها تلقت ملياري دولار كمساعدات حكومية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بعدما تكبدت خسائر سنوية ضخمة.

وقالت الشركة إنّ مزيجا من تداعيات جائحة كوفيد-19 ومقاطعة دول الخليج وتصفية شركة «إير إيطاليا» المملوكة لها بنسبة 49 بالمئة، والتي أعلنت إفلاسها في فبراير، أدت إلى مضاعفة الخسائر تقريبًا. وبذلك يصل صافي خسارة الشركة للعام المنتهي بنهاية مارس إلى سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار)، وفق «فرانس برس».

وأوضحت في بيان أنّ «الخطوط الجوية القطرية معتادة على مواجهة تحديات استثنائية ومع ذلك كانت سنة 2019-2020 واحدة من أصعب السنوات في تاريخ الشركة».

خسائر مالية
وأكّدت شركة الطيران العملاقة أن قطر انضمت إلى قائمة الحكومات التي تدخلت لدعم شركات النقل الوطنية الخاصة بها من خلال الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا، الذي أضر بشدة بالسفر العالمي وصناعة الطيران.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنّها ستصدر 730 مليون سهم للحكومة بعد تلقي «سلفة قدرها 7.3 مليار ريال» بعد أن تجاوزت خسائرها السنوية 50 بالمئة من رأس مالها المساهم. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر «لولا الظروف الاستثنائية للسنة المالية 2020، لكانت نتائجنا أفضل من العام السابق».

وذكر التقرير أيضا أنه على مدى 12 شهرا، زادت الإيرادات بنسبة 6.5 بالمئة إلى 51.1 مليار ريال، وزادت سعة المقاعد بنسبة 3.2 بالمئة، وارتفعت حمولات الشحن بنسبة 2.8 في المئة. لكنّ الوباء تسبب ببيئة عمل صعبة للخطوط الجوية القطرية.

ومنذ يونيو 2017، تفرض الإمارات، التي كانت سوقًا رئيسيًا لشركة الطيران الخليجية، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، مقاطعة اقتصادية وسياسية تشمل إغلاق مجالها الجوي وحدودها وأسواقها أمام الإمارة الغنية بالغاز.

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