بسبب «كورونا» الخطوط القطرية تخسر 7 مليارات ريال

طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأحد، خسائر بلغت 7 مليارات ريال قطري، ما يساوي «1.92 مليار دولار» للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وسط أزمة «كورونا»، التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.

وكشفت الشركة تسلمها 7.3 مليار ريال مقدمًا من مالكتها، الحكومة القطرية، وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.

كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية، في أغسطس الماضي، إنها أرجعت أكثر من مليار دولار إلى المسافرين على متنها منذ شهر مارس الماضي، وقالت الشركة في بيان إنها قامت بإرجاع 1.2 مليار دولار لحوالي 600 ألف راكب كانوا قد حجزوا تذاكرهم للسفر عبر طائرتها، إلا أن الرحلات أُلغيت بسبب جائحة «كورونا المستجد».

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في شهر مارس الماضي أن الشركة ستضطر لطلب دعم حكومي، محذرًا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير الرحلات، مشيرًا إلى أن «السيولة المتوافرة لدى الشركة تكفي لمواصلة النشاط لفترة قصيرة جدًّا».

وقررت الخطوط الجوية القطرية في شهر يونيو الماضي خفض رواتب بعض طياريها والاستغناء عن موظفين في ظل تراجع العائدات بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد»، حسبما جاء في مذكرة داخلية اطلعت عليها «فرانس برس».

وتضررت الخطوط القطرية التي تسيِّر رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، منذ مارس الماضي مع إغلاق المطارات، ومنع السفر في عديد الدول لاحتواء وباء «كوفيد-19».