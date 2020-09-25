ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتحسن الطلب

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط آمال بتعافي الطلب على الخام بعد تضرره جراء أزمة «كورونا»، بالإضافة لبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام «برنت» عند 42.17 دولار للبرميل، بارتفاع 0.55% عن سعر التسوية السابقة، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» عند مستوى 40.55 دولار للبرميل بزيادة 0.6% عن سعر إغلاق أمس.

وحققت أسعار النفط مكاسب في ظل آمال المستثمرين بتعافي الطلب العالمي على الخام، حيث يتوقع المستثمرون أن تتخلى بعض الدول عن فرض إجراءات حجر صحي صارمة، كما أن موجة ثانية من «كورونا» لن تؤثر على الطلب مثلما حدث في الربيع.

وأظهرت بيانات أميركية أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.