تراجع اليورو أمام الدولار الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 01:11 مساء

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأميركي ، مسجلا أدنى مستوى فى 6 أسابيع ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسجل اليورو هبوطا مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.1720دولار وهو الأدنى منذ 12 أغسطس الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1764 دولار،وسجل أعلى مستوى عند 1.1773دولار.

وأنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 19 أغسطس الماضي ، بفعل تسارع عمليات بيع معظم العملات العالمية مقابل العملة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو شهر ونصف عند 93.89 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في 15-16 سبتمبر الجاري، حيث جرى الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80 مليار دولار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40 مليار دولارشهرياً.

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