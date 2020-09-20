25 مليار دولار تبرعات خيرية للصين في العام 2019

الرئيس الصيني شي جينبينغ. (أرشيفية: الإنترنت).

تلقت الصين 170.1 مليار يوان «نحو 25.1 مليار دولار أميركي» من التبرعات الخيرية من الداخل والخارج في العام 2019، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الخيري الصيني.

وذكر التقرير الذي نشره الاتحاد المذكور يوم السبت أثناء معرض الخير الصيني الثامن الذي أقيم في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، أن إجمالي تبرعات بقيمة 109.2 مليار يوان تم ضخها في مجالات التعليم وتخفيف حدة الفقر والصحة الطبية، وفق وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وقال التقرير إن الصين تلقت تبرعات نقدية عالية قياسية في العام 2019، حيث بلغت القيمة 104.4 مليار يوان، بزيادة 3.64% على أساس سنوي، وتمثل ما يقرب من 70% من إجمالي قيمة التبرعات.

وشهد جمع التبرعات الخيرية عبر الإنترنت في الصين نموا سريعا في العام 2019، حيث تم جمع أكثر من 5.4 مليار يوان من التبرعات الخيرية على 20 منصة لجمع الأموال عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 68% على أساس سنوي.

وقال الاتحاد إن التقنيات سريعة التطور في قطاع الإنترنت والبيانات الضخمة أصبحت نقطة نمو جديدة للأعمال الخيرية.