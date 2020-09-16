«كورونا» يزيد من خسائر قطاع السياحة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 01:19 مساء
سياح في جبال أكاكوس جنوب غرب ليبيا (بوابة الوسط)

تكبد قطاع السياحة حول العالم خسائر بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد بلغت قيمتها 460 مليار دولار في النصف الأول من العام، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.

وكشفت المنظمة في بيان أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد تسببت في تراجع عدد السياح في العالم بمعدل 65% خلال النصف الأول من السنة بسبب إغلاق الحدود وفرض قيود على المسافرين، مما كبد القطاع خسائر «أكبر بـ5 أضعاف من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية والمالية في 2009».

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: «إنه قطاع يعول عليه ملايين الأفراد لكسب رزقهم».

وأوردت المنظمة أن تطور السياحة في أغسطس الماضي ينبئ بـ«تراجع للطلب تناهز نسبته 70% على مدى عام 2020، في حين أن بعض مناطق العالم، مثل أوروبا، يشهد منذ هذا الصيف تفشياً جديداً لوباء كوفيد19 يؤدي إلى فرض قيود جديدة على المسافرين».

ولفتت المنظمة التي تتخذ من مدريد مقرًا لها: أن «العودة إلى مستوى 2019 على صعيد وصول السياح، ستستغرق ما بين عامين و4 أعوام»، وفي 2019، شهدت حركة السياحة العالمية نمواً بنسبة 4% على صعيد الوصول. وكانت فرنسا الوجهة السياحية الأولى، تلتها إسبانيا والولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
ترامب أراد قتل بشار الأسد
دولى
كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو
ليبيا
الإمارات والبحرين و«إسرائيل» توقع اتفاقية تطبيع برعاية ترامب
عربى
«داخلية الموقتة» ترد على بيان البعثة الأممية بشأن أحداث المرج
ليبيا
نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: إيقاف باشاغا عن العمل فجر الانقسامات في حكومة الوفاق
ليبيا
بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحد الرطوبة من انتقال «كورونا»؟