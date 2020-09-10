لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يهدد بمقاضاة لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 07:05 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت).

منحت المفوضية الأوروبية، الخميس، مهلة زمنية تمتد حتى نهاية الشهر للمملكة المتحدة لسحب مشروع قانون يعيد النظر ببعض التزاماتها بشأن بريكست و«أضرّ بشدّة بالثقة» المتبادلة، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي «لن يتردد» في اللجوء إلى القضاء.

وبحسب «فرانس برس»، يأتي هذا الإعلان بعيد اجتماع طارئ في لندن بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سفكوفيتش الذي دعا «الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءاتها لمشروع القانون في أقرب الآجال وقبل نهاية الشهر في كل الأحوال»، وفق بيان صدر عن المفوضية.
 

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