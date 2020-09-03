«رويترز»: ارتفاع العجز التركي 170% خلال أغسطس الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 12:37 مساء
عملية تعقيم في شوارع أنقرة. (الإنترنت)

كشفت وزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 170% خلال أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الصادرات تراجعت إلى أكثر من 12 مليار دولار.

وقالت وكالة «رويترز» إن العجز وصل على أساس سنوي في أغسطس إلى 6.312 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 5.74% إلى 12.46 مليار في أغسطس.

كما ارتفعت واردات الذهب 394% وارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ العام 1989، وهبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، بعد فشل جهود البنك المركزي التركي في وقف نزيف سعر الصرف الذي يثير قلق المستثمرين مع ارتفاع الدين الخارجي.

وفقدت الليرة التركية قرابة 19% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حاليا 8.25% سعيا لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجيا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15% أمس الثلاثاء من 7.34% في 16 يوليو.

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